В Саранске "Опель" врезался в "Мазду" и загорелся

В саранском поселке Ялга произошло ДТП с участием двух иномарок – «Опеля» и «Мазды».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Опеля». Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

От удара «Опель» загорелся. Очевидцы вытащили водителя из горящего автомобиля, а прибывшие на место сотрудники МЧС потушили машину.

Свидетели ДТП утверждают, что водитель «Опеля» находился в неадекватном состоянии. Скорее всего, он был нетрезв. Водителю «Мазды» медики оказали помощь на месте происшествия, а вот виновник ДТП к услугам медиков не прибегал.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошел пожар. Инцидент случился в п. Кемля. В процессе тушения пожара огнеборцы обнаружили в одной из квартир тело мужчины.

Источник: izvmor.ru