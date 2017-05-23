В Саранске и Рузаевке на этой неделе будут проверять перевозчиков

В четверг, 25 мая, в Саранске пройдет очередная операция «Перевозчик». Аналогичное мероприятие состоится в Рузаевке 26 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, дорожные полицейские будут уделять особое внимание перевозкам групп детей.

В ведомстве напомнили, что самые частые нарушения среди перевозчиков – это превышение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора и несоответствия технического состояния транспортных средств.

Каждый из нарушителей понесет наказание, обещают дорожные полицейские.

Как сообщалось ранее, в следующем месяце жители Саранска получат необычные платежки. На противоположной стороне квитанции владельцев квартир будут ждать сведения об угрозе терроризма.

Источник: gibdd.ru/r/13