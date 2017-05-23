В мордовскую колонию чуть не попали мобильники, спрятанные в домашних тапках

В мордовскую колонию №5 вновь попытались доставить запрещенные предметы. По информации пресс-службы УФСИН по РМ, сотрудники учреждения при досмотре бандероли обнаружили два мобильных телефона и две сим-карты. Отправитель постарался, чтобы их не нашли, спрятав в подошве домашних тапочек.

Еще четыре телефона с сим-картами попытался пронести осужденный при выходе с длительного свидания. Они были спрятаны в боковой стенке чемодана.

По обоим фактам проводятся проверки.

Как сообщалось ранее, в мордовскую ИК-17 попытались пронести запрещенный предмет. Нарушительницей оказалась жительница Москвы, которая приехала на длительное свидание к сыну, осужденному на 7 лет.

Источник: 13.fsin.su