"Опель" влетел в отбойник на трассе в Мордовии

На трассе Саранск-Ульяновск произошло ДТП, в котором пострадал водитель «Опель Астра». Как стало известно из сообщения ГИБДД республики, автомобилист не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в отбойник.

С различными травмами он был госпитализирован, также у него взята кровь на анализ.

Как сообщалось ранее, в саранском поселке Ялга произошло ДТП с участием двух иномарок – «Опеля» и «Мазды».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Опеля». Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

От удара «Опель» загорелся. Очевидцы вытащили водителя из горящего автомобиля, а прибывшие на место сотрудники МЧС потушили машину.

Источник: gibdd.ru/r/13