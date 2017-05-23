Результаты первого тура чемпионата Мордовии по футболу

Состоялись матчи первого тура чемпионата Мордовии по футболу в первом дивизионе. Всего в турнире принимают участие 7 клубов.

В стартовом туре «Мордовия-Центр» проиграла ФК «Саранск» - 0:2, МГПИ и МГУ сыграли вничью - 1:1, «Спартак» (Ковылкино) и «Плайтерра-Зубова Поляна» также расписали ничью - 1:1. «Рузаевка» этот тур пропускала.

Добавим, что в первенстве Мордовии среди команд второго дивизиона принимают участие 19 коллективов. Они разбиты на 4 подгруппы.

Как сообщалось ранее, свыше 400 спортсменов приняли участие в чемпионате Мордовии по легкой атлетике, который прошел на стадионе "Старт". Были разыграны медали во всех дисциплинах королевы спорта, кроме прыжков с шестом и многоборья.

Источник: izvmor.ru