Реконструкция железнодорожного пешеходного моста в Саранске начнется 25 мая

С 25 мая в Саранске начинается реконструкция железнодорожного пешеходного. С этого дня движение по нему будет закрыто.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, с четверга пешеходное движение закроют от 2 пассажирской платформы до улицы Рабочая, а с 10 июля мост будет закрыт полностью.

На время проведения работ пешеходное движение будет осуществляться по действующему переходу по улице Хмельницкого. Для удобства пассажиров местоположение обходного пути обозначат специальными информационными указателями.

Новый пешеходный мост планируется построить до конца 2017 года.

Как сообщалось ранее, в четверг, 25 мая, в Саранске пройдет очередная операция «Перевозчик». Аналогичное мероприятие состоится в Рузаевке 26 мая.

Источник: adm-saransk.ru