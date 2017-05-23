В Краснослободске завершился турнир по настольному теннису на призы Владимира Синельникова

Турнир по настольному теннису на призы Владимира Синельникова прошел в Краснослободске. В этом году Владимир Петрович отметил 70-летие. В Краснослободском районе он работал с 1971 по 1987 годы, подготовил немало чемпионом Мордовии среди школьников.

По результатам турнира в старшей возрастной группе победителями стали воспитанники юбиляра Алсу Маштакова и Александр Лебеденко. В младшей возрастной группе золото выиграли Андрей Родькин и Анжела Беляева.

Отметим, что этот турнир будет проводиться в Краснослободске постоянно.

Как сообщалось ранее, спортсмены из Мордовии завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров, которые прошли в Альметьевске.

Источник: izvmor.ru