Бродячие собаки искусали четверых детей в Мордовии

На территории Ковылкинской школы №4 несколько детей стали жертвами укусов бродячих собак. По словам очевидцев, асы набросились на троих школьников во время урока физкультуры. А вечером того же дня еще один ребенок пострадал от собак, когда возвращался домой после группы продленного дня.

«У моего ребенка коленка разодрана. Всем сделали уколы», - рассказала мать одного из пострадавших учеников.

Как сообщалось ранее, в Атюрьевском районе республики 3-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, получила травмы.

Сообщается, что взрослые оставили малютку на короткое время одну в комнатке, в это мгновение она упала с кресла. Падение с незначительной высоты обернулось для малышки не самыми приятными последствиями, в клинике доктора диагностировали у девочки серьезный ушиб.

Источник: izvmor.ru