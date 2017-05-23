Студенты из РМ стали победителями международной олимпиады по агроинженерным специальностям

Студенты Института механики и энергетики МГУ им. Н. П. Огарева стали победителями международной олимпиады по агроинженерным специальностям. За победу в общей сложности боролись 20 команд из 10 российских вузов. Участники решали тестовые задания, инженерные и практические задания.

Сборная Мордовского университета по итогам всех конкурсов стала победителем в общекомандном зачете. Первые места в личном зачете заняли: Мария Ломаткина, Александр Гусев, Сергей Ладиков и Максим Бычков.

Как сообщалось ранее, в Минске прошел финальный этап конкурса "Будущие педагоги – о школе будущего". Участие в нем приняли авторы новаторских проектов – студенты педагогических вузов из Белоруссии, Польши, Венгрии и России.

Источник: izvmor.ru