Мастерицы из Рузаевки стали участницами фестиваля "ЯйцеФест"

В музейно-выставочном комплексе «Княжий двор» в Павловском Посаде в Мособласти состоялся гастрономический фестиваль «ЯйцеФест». Участие в мероприятии приняли и мастера из Мордовии.

В общей сложности на праздник приехали около 1000 гостей. Помимо дегустации разнообразных блюд из яиц, для них была подготовлена ярмарка, на которой можно было приобрести изделия народных промыслов: платки, игрушки, сувениры и украшения из дерева, бисера. Среди прочих, свои работы представили мастерицы декоративно-прикладного искусства из Рузаевки.

Как сообщалось ранее, в Саранске состоялся отборочный этап военно-спортивной игры «Зарница». Участие в нем приняли 390 школьников.

Ребята показывали навыки строевой, военной и физической подготовки, выявляли сильнейших в многоборье ВОСВОДа, пожарной эстафете, олимпиаде по правилам дорожного движения.

Источник: izvmor.ru