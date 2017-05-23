В Лямбирском районе сигаретами торговали около школы

Прокуратура Мордовии пресекла продажу сигарет рядом со школой в селе Лопатино Лямбирского района. Как удалось установить в ходе проверки, табачные изделия продавались в 18 метрах от учебного заведения, что является нарушением законодательства.

Индивидуальному предпринимателю, организовавшему торговлю, внесли представление с требованием незамедлительно прекратить торговлю сигаретами в вышеуказанном магазине. Кроме того, за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией бизнесмена оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Продажа табачных изделий была прекращена.

Как сообщалось ранее, прокуратура Лямбирского района Мордовии выявила нарушения на некоторых сайтах в Интернете, где продавались электроудочки и рассказывалось о способах их изготовления.

Источник: prokrm.ru