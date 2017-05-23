В аэропорту "Саранск" прошла учебная контртеррористическая операция

В Саранске в районе одноименно аэропорта и прилегающей к нему территории проходит учебная контртеррористическая операция по пресечению противоправной деятельности условных террористов.

На месте учений отрабатывается взаимодействие компетентных служб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Как сообщалось ранее, с 25 мая в Саранске начинается реконструкция железнодорожного пешеходного. С этого дня движение по нему будет закрыто.

С четверга пешеходное движение закроют от 2 пассажирской платформы до улицы Рабочая, а с 10 июля мост будет закрыт полностью. На время проведения работ пешеходное движение будет осуществляться по действующему переходу по улице Хмельницкого.

Источник: izvmor.ru