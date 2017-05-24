9 велосипедов было украдено в Мордовии за неделю

За минувшую неделю в Мордовии угнали 9 велосипедов и один скутер. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Двоих воров полиции удалось задержать. Одним из них был житель села Троицк, похитивший велосипед из подъезда одного из многоэтажных домов в селе Курнино, другим - житель Комсомольского, укравший велотранспорт со двора одного из частных домов поселка.

Большинство похищенных велосипедов возвращены владельцам, а подозреваемые задержаны, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии ответит по закону за угон автомобиля. Молодой человек приехал на такси к своим друзьям в поселок Комсомольский, однако тратиться на обратную дорогу он не захотел.

Источник: 13.мвд.рф