Бизнесмен из Мордовии, оформивший субсидию обманным путем, получил условный срок

Предприниматель из Мордовии получил условный срок за махинации с социальными выплатами.

Как сообщает республиканская прокуратура, бизнесмен представил заведомо ложные сведения о создании им рабочих мест и липовые трудовые договоры. На основании документов он получил субсидию на сумму более 300 тысяч рублей.

Мошенничество вскрылось, и ушлому дельцу пришлось отвечать за содеянное перед судом, который приговорил его к 2 годам и 6 месяцам условно. Кроме того, ему придется компенсировать бюджету республики причиненный им материальный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, судебные приставы Мордовии за 4 месяца 2017 года вынесли более 4 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы России. Под такие санкции попали граждане, которые являются должниками по исполнительному производству.

Источник: prokrm.ru