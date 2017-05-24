В Саранске огласили приговор четверым парням, до смерти избившим мужчину

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор четверым парням, которые до смерти забили мужчину. Все виновные приговорены к различным срокам лишения свободы – от 7 до 9 лет, сообщает пресс-служба МВД по РМ. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Напомним, группа нетрезвых молодых людей пришла в квартиру к 39-летнему жителю Саранска, где продолжили выпивать. В ходе вечеринки между гостями и хозяином возник конфликт. В результате парни жестоко избили мужчину, а потом разошлись по домам. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, предприниматель из Мордовии получил условный срок за махинации с социальными выплатами.

Бизнесмен представил заведомо ложные сведения о создании им рабочих мест и липовые трудовые договоры. На основании документов он получил субсидию на сумму более 300 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф