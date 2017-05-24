Артисты Мордовской филармонии призывают: «Крепитесь, люди, скоро лето!»

Музыканты Мордовской госфилармонии в завершении сезона дадут совместный гала-концерт на большой сцене Республиканского дворца культуры. Мероприятие состоится 25 мая, начало – в 18:30. Отметим, что такой концерт пройдет впервые за последние годы.

Чтобы настроить публику на оптимистичный лад, программу решили озаглавить строчкой из популярного хита Олега Митяева: «Крепитесь, люди, скоро лето!».

Как сообщалось ранее, для маленьких жителей Мордовии в Международный день защиты детей, 1 июня, будет организована масштабная развлекательная программа. Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина приглашает всех юных сограждан и их родителей отметить праздник на «Мордовском подворье» (ул. Саранская,21).

Источник: izvmor.ru