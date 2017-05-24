В Саранске мошенники "обчистили" двух студентов

Аферисты под видом товарищей из соцсети оставили без средств двух саранских студентов.

Сообщается, что молодым людям пришли уведомления с аккаунта приятелей с просьбой занять денег, однако через услугу "мобильный банк".

Не подозревая подвоха, те выполнили все указания "товарищей", вследствие чего преступники получили доступ к их банковским картам и сняли со счетов все средства.

Как сообщалось ранее, пенсионерка из Саранска лишилась 37 тысяч рублей, пустив домой погреться двух мошенниц, которые продавали пуховые платки. Она угостила их чаем, а те объявили ей, что на ее детей наложена порча, а для ее снятия необходимо все имеющиеся в квартире деньги положить в одно место.

Источник: izvmor.ru