В Саранске разыскивают водителя автобуса, сбившего пешехода

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Веселовского, где неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, совершил наезд на мужчину, а затем скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован. По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

Источник: izvmor.ru