В Саранске водитель ВАЗа сбил велосипедиста

В Саранске произошло ДТП.

Сообщается, что в Саранске велосипедист угодил в больницу после столкновения с ВАЗом. Виновником аварии оказался шофер авто, который при выезде со второстепенной дороги не пропустил велосипедиста.

Пострадавший был доставлен в больницу. К счастью, травмы оказались несерьезными и уже после оказания помощи мужчину отпустили домой. Шофер трезв.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло ДТП на улице Веселовского, где неустановленный водитель автобуса совершил наезд на мужчину, а затем скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

Источник: izvmor.ru