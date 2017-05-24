В Мордовии ВАЗ сбил пешехода

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на 1-м километре трассы Хаджи – Кривозерье, где водитель ВАЗа совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате пострадавшую госпитализировали с различными травмами. Водитель трезв.

По факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло ДТП на улице Веселовского, где неустановленный водитель автобуса совершил наезд на мужчину, а затем скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

Источник: izvmor.ru