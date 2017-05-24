Пожар в Ковылкинском районе унес жизнь человека

В селе Токлово Ковылкинского района произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб человек. Как сообщили в МЧС республики, когда спасатели прибыли на место вызова, кровля жилого строения горела открытым пламенем. Кроме того, огонь угрожал соседним домам.

В ходе тушения пожара был обнаружено тело 46-летнего мужчины, который оказался сыном хозяина дома. Родственники проживали вместе, со стороны соседей характеризовались с хорошей стороны.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошел пожар в столярном цехе. Инцидент случился в Октябрьском районе на ул. Рузаевской.

Когда спасатели прибыли на место вызова, строение горело открытым пламенем. Быстрому распространению огня способствовало большое количество древесины внутри.

Источник: 13.mchs.gov.ru