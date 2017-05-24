На "Мордовия Арене" смонтировали все блоки купола

На стадионе «Мордовия Арена» завершен монтаж всех блоков купола. Об этом сообщает пресс-служба подрядчика.

Общий вес металлоконструкций составляет 6 тысяч тонн. Работа по их установке велась круглосуточно. Первая из 88 Г-образных консолей купола была смонтирована 8 месяцев назад.

Теперь краны, которые работали внутри будущего стадиона, будут убраны. Через месяц строители планируют приступить к работе по формированию футбольного поля.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков 19 мая оценил ход работ по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Руководитель региона провел выездное рабочее совещание на строительной площадке гостинично-жилого комплекса «Тавла», а также побывал в микрорайоне «Юбилейный», где сейчас строятся инфраструктурные объекты.

Источник: izvmor.ru