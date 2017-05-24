В результате ДТП на трассе Саранск - Ульяновск серьезно пострадала 13-летняя школьница

На трассе Саранск – Ульяновск произошло ДТП, в котором пострадали 2 подростка. По предварительным данным, 16-летний школьник на мотоцикле Lifan LF125-5 не уступил дорогу большегрузу КАМАЗ.

На мотоцикле вместе с парнем находилась 13-летняя девочка. Оба подростка были без мотошлемов.

В результате ДТП мотоциклист и его пассажирка с различными травмами были госпитализированы. Девочка находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое, врачи остерегаются делать прогнозы.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске велосипедист угодил в больницу после столкновения с ВАЗом. Виновником аварии оказался шофер авто, который при выезде со второстепенной дороги не пропустил велосипедиста.

Источник: izvmor.ru