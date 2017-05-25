На первых Ромашкинских чтениях в Саранске обсудят проблемы международного права

В Мордовском университете им. Огарева 25 и 26 мая пройдет конференция, посвященная памяти выдающегося отечественного юриста Петра Ромашкина. В пресс-службе вуза сообщили, что участники первых Ромашкинских чтений обсудят актуальные проблемы международного и европейского права.

Петр Семенович Ромашкин — советский юрист, автор трудов по уголовному и международному уголовному праву. Он прошел путь от народного судьи в Мордовской АССР до члена-корреспондента Академии наук СССР.

Как сообщалось ранее, в Саранске побывала международная экологическая организация Гринпис. Цель визита: поведать населению об экологической проблеме, связанной с растущими день ото дня мусорными свалками и о возможности исправить ситуацию.

Нужно отметить, что в столице РМ с раздельным сбором мусора дела обстоят значительно лучше, нежели в иных населенных пунктах Российской Федерации.

Источник: izvmor.ru