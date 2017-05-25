Жительница Саранска "поработала" экскурсоводом в Музее им. С.Д. Эрьзи

Многие посетители международной «Ночи музеев» захотели попробовать свои силы в роли экскурсовода. Для этого было достаточно снять на любой гаджет свое видео, рассказав о том либо ином музейном экспонате или выставке, и разместить его в соцсети.

Жительница Саранска Дарья Рёбрушкина героиней своей «видео-экскурсии» выбрала одну из работ великого скульптора и поведала легенду о романтических отношениях знаменитого художника-мордвина и французской девушки Марты. Наградой ей стал сертификат на бесплатное посещение Музея им. С.Д. Эрьзи.

В качестве приятного бонуса для всех победителей подборка их видео опубликована на портале «Культура РФ».

Как сообщалось ранее, в Мордовском университете им. Огарева 25 и 26 мая пройдет конференция, посвященная памяти выдающегося отечественного юриста Петра Ромашкина.

Источник: izvmor.ru