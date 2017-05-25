Саранские Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП на ул. Веселовского

Работники республиканской Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей аварии, которая случилась на улице Веселовского.

Напомним, что неустановленный шофер автобуса сбил 57-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован. Водитель с места происшествия исчез.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09 или 002.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

Источник: izvmor.ru