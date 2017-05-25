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Саранские Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП на ул. Веселовского

Саранские Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП на ул. Веселовского

Работники республиканской Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей аварии, которая случилась на улице Веселовского.

Напомним, что неустановленный шофер автобуса сбил 57-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован. Водитель с места происшествия исчез.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите в дежурную часть ГИБДД по телефону: 24-64-09 или 002.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь. 

 


Источник: izvmor.ru