В Мордовии разыскивается без вести пропавший Сягитов С.Н.

Сотрудники полиции Мордовии объявили в розыск без вести пропавшего Стаса Нургалиевича Сягитова, 1985 года рождения.

Сообщается, что разыскиваемый гражданин утратил связь с родственниками с середины августа 2016-го. На вид ему от 30 до 35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы длинные прямые темные, губы тонкие, нос прямой, глаза темные, носит бороду.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Сягитова, сообщите в полицию.

Как сообщалось ранее, работники республиканской Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей аварии, которая случилась на улице Веселовского.

Источник: izvmor.ru