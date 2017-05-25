В Саранске школьник попал под колеса автобуса

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Рабочей, где водитель пассажирского автобуса №28 совершил наезд на ребенка, переезжавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Согласно предварительным сведениям, ребенок тяжелых травм не получил, однако его увезли на осмотр в больницу.

Ранее сообщалось, что на трассе Саранск – Ульяновск произошло ДТП, в котором пострадали 2 подростка. По предварительным данным, 16-летний школьник на мотоцикле Lifan LF125-5 не уступил дорогу большегрузу марки "КамАЗ". На мотоцикле вместе с парнем находилась 13-летняя девочка. Оба подростка были без мотошлемов.

Источник: izvmor.ru