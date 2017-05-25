В Мордовии приставы арестовали автопарк фирмы за долги

Мордовские приставы наложили арест на автопарк компании, задолжавшей взыскателям свыше 6 млн рублей.

Сообщается, что арестованы 34 транспортных средства. Собственность оставлена на ответственное хранение начальнику организации-должника.

В УФССП по РМ отметили, что хранитель предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Мордовии, оформивший субсидию обманным путем, получил условный срок. Мошенничество вскрылось, и ушлому дельцу пришлось отвечать за содеянное перед судом, который приговорил его к 2 годам и 6 месяцам условно.

Источник: izvmor.ru