Жительница Саранска лишилась 28 000 рублей при покупке авиабилета

Уроженка Саранска стала жертвой интернет-мошенников.

Сообщается, что женщина хотела приобрести авиабилет по низким ценам. Она обнаружила веб-сайт, где ее устраивали цены и заполнила форму заявки, указав в предложенной анкете номер банковской карты и пин-код. Уже после того, как заявка была принята, с ее банковского счета стали списываться средства. Девушка позвонила в банк и заблокировала карту, однако аферисты успели снять 28 000 рублей.

На данный момент по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, аферисты под видом товарищей из соцсети оставили без средств двух саранских студентов.

Источник: izvmor.ru