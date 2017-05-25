В Саранске водитель без прав на "Лифане" влетел в полуприцеп

Водитель «Лифан 214802» устроил ДТП в Саранске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, иномарка влетела в припаркованный на обочине полуприцеп KPOHE SO тягача Freightliner Centuri.

Инцидент случился на проспекте 60 лет Октября. Виновник аварии с тяжелыми травмами и переломами был доставлен в больницу. У него взята кровь на анализ.

Как оказалось, ранее водитель иномарки был лишен прав.

Как сообщалось ранее, в Саранске велосипедист угодил в больницу после столкновения с ВАЗом. Виновником аварии оказался шофер авто, который при выезде со второстепенной дороги не пропустил велосипедиста.

Источник: gibdd.ru/r/13