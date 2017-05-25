Житель Мордовии незаконно спилил 5 берез

На жителя Мордовии заведено уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина спилил 5 берез на территории Атюрьевского лесничества. Деревья сельчанин планировал продать на дрова, однако реализовать свои планы не успел, так как был задержан.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, мордовские приставы наложили арест на автопарк компании, задолжавшей взыскателям свыше 6 млн рублей.

Известно, что арестованы 34 транспортных средства. Собственность оставлена на ответственное хранение начальнику организации-должника.

Источник: 13.мвд.рф