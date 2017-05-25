В Саранске столкнулись два такси, есть пострадавшая

На улице Косарева в Саранске произошло ДТП с участием двух такси. По данным пресс-службы республиканской ГИБДД, виновником аварии стал водитель «Шевроле Круз», не уступивший при развороте дорогу «ВАЗу» четырнадцатой модели.

В момент столкновения в салоне отечественного автомобиля находилась пассажирка. 30-летняя женщина сильно ударилась головой и ушибла ногу. Медики, прибывшие к месту происшествия, оказали ей помощь.

Водители были трезвы.

Как сообщалось ранее, водитель «Лифан 214802» устроил ДТП в Саранске. Иномарка влетела в припаркованный на обочине полуприцеп KPOHE SO тягача Freightliner Centuri.

Инцидент случился на проспекте 60 лет Октября. Виновник аварии с тяжелыми травмами и переломами был доставлен в больницу. У него взята кровь на анализ.

Источник: 13.мвд.рф