В Мордовии для 9457 выпускников прозвенел последний звонок

Сегодня, 25 мая, во всех школах Мордовии прозвенел последний звонок. По предварительной информации, на линейки вышли 9457 выпускников: 3254 ученика завершают учебу в 11-м классе, 6203 - в 9-м.

Так, в саранской гимназии №20 всего один 11-й класс. Один из ее учеников в этом году прославил не только гимназию, город, но и республику. Кирилл Данилов — победитель межрегионального конкурса «Ученик года – 2017», участниками которого стали школьники из близлежащих регионов и дальних уголков РФ.

Как сообщалось ранее, в первую смену летней оздоровительной кампании в республике откроется 394 лагеря. В их числе загородные оздоровительные учреждения, санатории, трудовые лагеря актива сельских школьников, палаточных, "Школы выживания", пришкольные лагеря, для активистов, одаренных детей и подростков. Планируется, что в первую смену отдохнут почти 16 000 детей.

Источник: izvmor.ru