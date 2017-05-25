В саранском поселке ТЭЦ-2 "десятка" сломала забор около частного дома

В Саранске вазовская «десятка» стала виновником ДТП в поселке ТЭЦ-2. ДТП произошло на перекрестке ул. Энергетическая и Вакеева.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в деревянное ограждение. По данным очевидцев, автомобилист не пострадал. Он самостоятельно выбрался из машины и пошел в дом – очевидно, чтобы уладить конфликт с хозяевами полюбовно.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске произошло ДТП с участием двух такси. Виновником аварии стал водитель «Шевроле Круз», не уступивший при развороте дорогу «ВАЗу» четырнадцатой модели.

В момент столкновения в салоне отечественного автомобиля находилась пассажирка. 30-летняя женщина сильно ударилась головой и ушибла ногу.

Источник: izvmor.ru