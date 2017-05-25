Директор волонтерского центра ЧМ-2018 из Саранска приняла участие в беседе с В. Путиным

Директор волонтерского центра ЧМ-2018 Икрям Суркова стала одной из счастливиц, которым довелось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Общение состоялось 23 мая на футбольном поле нового стадиона в Краснодаре. Все волонтеры уже были в официальной экипировке Кубка Конфедераций 2017.

В ходе беседы Владимир Путин отметил, что во многом от подготовки и слаженных действий волонтеров будет зависеть успешное проведение и Кубка Конфедераций, и чемпионата мира в 2018 году.

Напомним, Кубок Конфедераций - 2017 стартует 17 июня. Помогать при его проведении будут 33 волонтера из Саранска.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков 19 мая оценил ход работ по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: izvmor.ru