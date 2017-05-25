В акции "Чистый берег" в Мордовии приняли участие более 4200 человек

В Мордовии в рамках акции «Чистый берег» активисты привели в порядок свыше 160 км береговой линии водоемов региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ, в уборке мусора приняли участие 4235 человек, в том числе сотрудники МЧС и представители общественности.

Всего было охвачено 209 водоемов. На свалки было вывезено около 50 тонн мусора.

Как сообщалось ранее, на жителя Мордовии заведено уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Мужчина спилил 5 берез на территории Атюрьевского лесничества. Деревья сельчанин планировал продать на дрова, однако реализовать свои планы не успел, так как был задержан.

Источник: 13.mchs.gov.ru