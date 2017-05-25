Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Кандидаты от 41 партии смогут претендовать на пост главы Мордовии

Кандидаты от 41 партии смогут претендовать на пост главы Мордовии

На выборах главы Мордовии могут участвовать кандидаты от 41 партии. Об этом сообщили на семинаре с представителями региональных отделений политических партий, которое провела ЦИК республики.

Выборы главы Мордовии пройдут 10 сентября 2017 года в единый день голосования. В этот же день в 18 районах республики состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В этих выборах, помимо политических партий, смогут участвовать общероссийские объединения, которых в Мордовии зарегистрировано 106.

Как сообщалось ранее, в Саранске прошло заседание Регионального политсовета МРО Партии "Единая Россия". В ходе мероприятия были утверждены три кандидатуры для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидата на должность главы Республики Мордовия. Претендентами стали Владимир Волков, зампред Правительства – Министр экономики РМ Владимир Мазов и глава Чамзинского района, председатель Совета муниципальных образований РМ Вячеслав Цыбаков.


Источник: izvmor.ru