Кандидаты от 41 партии смогут претендовать на пост главы Мордовии

На выборах главы Мордовии могут участвовать кандидаты от 41 партии. Об этом сообщили на семинаре с представителями региональных отделений политических партий, которое провела ЦИК республики.

Выборы главы Мордовии пройдут 10 сентября 2017 года в единый день голосования. В этот же день в 18 районах республики состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В этих выборах, помимо политических партий, смогут участвовать общероссийские объединения, которых в Мордовии зарегистрировано 106.

Как сообщалось ранее, в Саранске прошло заседание Регионального политсовета МРО Партии "Единая Россия". В ходе мероприятия были утверждены три кандидатуры для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидата на должность главы Республики Мордовия. Претендентами стали Владимир Волков, зампред Правительства – Министр экономики РМ Владимир Мазов и глава Чамзинского района, председатель Совета муниципальных образований РМ Вячеслав Цыбаков.

Источник: izvmor.ru