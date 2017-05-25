"Шевроле" протаранил "десятку" в Зубово-Полянском районе

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП, виновником которого стал водитель иномарки «Шевроле Каптива». Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, автомобилист выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2110.

В результате ДТП водитель «десятки» с травмами и ушибами был госпитализирован в районную больницу. Виновник аварии практически не пострадал.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель «Лифан 214802» устроил ДТП в Саранске. Иномарка влетела в припаркованный на обочине полуприцеп KPOHE SO тягача Freightliner Centuri.

Инцидент случился на проспекте 60 лет Октября. Виновник аварии с тяжелыми травмами и переломами был доставлен в больницу. У него взята кровь на анализ.

Источник: gibdd.ru/r/13