Экс-сотрудник УФСИН России по Мордовии ответит за получение взятки

Бывший заместитель начальника ИК-4 УФСИН Мордовии Алексей Лодырев обвиняется в получении взятки, за что ответит перед судом. По версии следствия, в июне минувшего года Лодырев получил через посредника 100 тысяч рублей за то, что создал осужденному благоприятных условий отбывания наказания.

Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РМ. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, в Мордовии женщина украла паспорт и взяла на него кредит. 44-летняя дама вместе со своим сожителем на личном автомобиле ехали в районный центр. По дороге они подхватили попутчицу, у которой злоумышленница незаметно вытащила из сумки документ

Источник: СК РМ