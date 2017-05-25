В шести районах Мордовии ожидается 5-й класс пожароопасности

В пятницу, 26 мая, в шести районах Мордовии (Большеберезниковский, Ардатовский, Атяшевский, Большеигнатовский, Дубенский, Чамзинский) ожидается 5-й класс пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РМ.

Так, населению запрещено посещать леса, поджигать сухую траву на полях или полянах. Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар. Водителям необходимо быть предельно внимательными и не бросать на обочину из окна автомобиля окурки.

Как сообщалось ранее, в Мордовии в рамках акции «Чистый берег» активисты привели в порядок свыше 160 км береговой линии водоемов региона.

В уборке мусора приняли участие 4235 человек, в том числе сотрудники МЧС и представители общественности.

Источник: 13.mchs.gov.ru