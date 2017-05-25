Житель Саранска приревновал свою жену и чуть не зарезал человека

Житель Саранска из ревности едва не зарезал своего оппонента. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 36-летний мужчина зашел к знакомому и увидел в компании неизвестных ему людей свою жену.

Ревнивец не стал долго думать и ударил хозяина квартиры ножом в живот, после чего ушел. Мужчину с проникающим колото-резанным ранением доставили в больницу.

Ревнивца задержали, своей вины он не отрицал. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии получил тяжелые травмы после дружеских посиделок.

22-летний молодой человек и его 29 летний друг распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула размолвка. В процессе выяснения отношений старший товарищ взял нож и ударил оппонента в живот, уже после чего скрылся с места правонарушения.

Источник: 13.мвд.рф