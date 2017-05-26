"Семерка" устроила ДТП с "Фордом" в Саранске

В Саранске произошло ДТП с участием «Форда» и ВАЗа. По сведениям очевидцев, столкновение случилось на перекрестке ул. Ботевградская-Саранская. По предварительным данным, виновником столкновения был водитель отечественной «семерки».

В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Другие обстоятельства ДТП уточняются.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП, виновником которого стал водитель иномарки «Шевроле Каптива». Автомобилист выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2110.

В результате ДТП водитель «десятки» с травмами и ушибами был госпитализирован в районную больницу.