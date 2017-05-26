Cотрудники УФСБ в день последнего звонка подарили поход в кино воспитанникам детдома

Сотрудники УФСБ по Мордовии 25 мая навестили воспитанников подшефного Ялгинского детского дома-школы. Отметим, что дружба между сотрудниками УФСБ и ребятами продолжается уже 13-й год.

В день, когда в республике звенел последний звонок, ребята посетили кинотеатр «Киномакс – Победа» и посмотрели новый фильм. Сотрудники УФСБ закупили для детей билеты в кино, а также попкорн и газированную воду.

Стоит отметить, что ялгинцы вскоре отправятся на отдых и оздоровление в летние лагеря.

Как сообщалось ранее, лидеры общественных организаций Мордовии вместе с учащимися 9-х и 11-х классов накануне, 25 мая, отметили последний звонок. Среди них были и представители Российского движения школьников.

Источник: izvmor.ru