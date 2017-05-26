Жителя Саранска могут посадить на 3 года за фиктивную прописку граждан Узбекистана

Житель Саранска может сесть в тюрьму на срок до трех лет за то, что фиктивно прописал у себя дома иностранцев.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 30-летний мужчина прописал в своей квартире трех выходцев из Узбекистана. При этом никто из них там в действительности не проживал. В настоящее время полицейские устанавливают их местонахождение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске зафиксирован факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Сотрудники миграционной полиции установили, что 30-летний безработный житель Ленинского района фиктивно прописал в своей квартире троих граждан Таджикистана.

Источник: 13.мвд.рф