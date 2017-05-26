В Мордовской филармонии торжественно закрылся концертный сезон

Мордовская государственная филармония 25 мая с помпой закрыла концертный сезон. Всем жителям и гостям Саранска, которые пришли в зал, был предложен театрализованный концерт «Крепитесь, люди, скоро лето!». Выступление прошло с большим успехом.

Настоящим подарком для зрителей стали выступления каждого музыкального и танцевального коллектива, и каждого солиста. Все постарались на славу и выложились на все 100%.

Многие женщины в зале получили от артистов на память небольшие букеты цветов.

Как сообщалось ранее, в главном корпусе Музея изоискусств имени С.Д. Эрьзи 2 июня начнет работать выставка французского художника-современника Жана Луи Бонами «Цвет и свет».

Источник: izvmor.ru