Таксист отдавил ноги жительнице Саранска

Жительнице Саранска понадобилась помощь медиков после того, как она воспользовалась услугами такси. Инцидент произошел вечером 25 мая на проспекте 70 лет Октября.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 28-летняя женщина усаживала в салон машины ребенка, а в это время водитель начал движение и наехал задним колесом ей на ноги.

Пострадавшая получила не слишком серьезные травмы и самостоятельно добралась до травмпункта, где ей было оказана помощь. Водитель трезв.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске произошло ДТП с участием двух такси. Виновником аварии стал водитель «Шевроле Круз», не уступивший при развороте дорогу «ВАЗу» четырнадцатой модели.

Источник: gibdd.ru/r/13