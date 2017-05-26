В Мордовии 9-классницу сбили на пешеходном переходе в день последнего звонка

В Мордовии ученица 9-го класса попала под колеса автомобиля. Инцидент произошел накануне, 25 мая, в Атяшевском районе, когда в школах республики прозвенел последний звонок.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал Chevrolet. За рулем иномарки находился студент второго курса.

В результате ДТП школьница с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ранами была госпитализирована. Водитель трезв.

В настоящее время по факту аварии назначено административное расследование.

Как сообщалось ранее, на улице Косарева в Саранске произошло ДТП с участием двух такси. Виновником аварии стал водитель Chevrolet Cruze, не уступивший при развороте дорогу ВАЗу четырнадцатой модели.

Источник: gibdd.ru/r/13