Мотоциклист получил тяжелые травмы на автодроме в Мордовии

Очередное ДТП, в котором пострадал мотоциклист, произошло в Мордовии. Инцидент случился на территории автодрома в Берсеневке.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, 55-летний мужчина катался по автодрому на мотоцикле «ИЖ Планета – 4». В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

С ушибом головного мозга и переломом основания черепа он был госпитализирован. Взята кровь на анализ.

Как сообщалось ранее, водитель «Лифан 214802» устроил ДТП в Саранске. Иномарка влетела в припаркованный на обочине полуприцеп KPOHE SO тягача Freightliner Centuri.

Инцидент случился на проспекте 60 лет Октября. Виновник аварии с тяжелыми травмами и переломами был доставлен в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13