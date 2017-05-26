Ректор МГУ им. Огарева пообещал повышение стипендии

Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин сообщил, что с 1 сентября этого года по всей России увеличится размер стипендиального фонда.

На данный момент обычная стипендия составляет 1573 руб. Если же студент - сирота или инвалид, из малообеспеченной семьи, то ему положена еще и социальная стипендия – 2361 рублей.

Почти 600 студентов Мордовского госуниверситета получают индивидуальную стипендию, размер которой доходит до 16 тысяч рублей. Условиями для получения повышенной стипендии являются учеба на «отлично», вовлечение в научную работу и активное участие в общественной жизни.

Ранее Сергей Вдовин сообщил, что во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года занятия в вузе не будут переноситься.

Источник: izvmor.ru